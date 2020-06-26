26 Июнь 2020 2020-06-26T11:31:11+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2020 года увеличилось на 61 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 26 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 61 и составило 2827 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 988 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровели 384 152 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 54 человека выздоровели (за весь период – 1695), шесть детей (заболели за минувшие сутки), девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 140 человек – в обсерваторах (из них 11 детей), 1201 человек остается под медицинским наблюдением, 3757 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией переболело около 0,2% населения. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора Тюменской области Галины Шарухо, в настоящее время более половины коечного фонда для больных COVID-19 свободно. Также стало известно, что коэффициент распространения инфекции составляет чуть меньше единицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU