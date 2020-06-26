2020-06-26T11:31:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2020 года увеличилось на 61 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2020 года увеличилось на 61 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2020 года увеличилось на 61 человека. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 26 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 61 и составило 2827 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 988 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровели 384 152 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 54 человека выздоровели (за весь период – 1695), шесть детей (заболели за минувшие сутки), девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 140 человек – в обсерваторах (из них 11 детей), 1201 человек остается под медицинским наблюдением, 3757 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией переболело около 0,2% населения. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора Тюменской области Галины Шарухо, в настоящее время более половины коечного фонда для больных COVID-19 свободно. Также стало известно, что коэффициент распространения инфекции составляет чуть меньше единицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области коронавирусом переболело около 0,2% населения

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составляет чуть меньше единицы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как тюменцам выиграть квартиру в викторине «Время Побед»?
Тюменцам покажут удивительные места с европейскими нотками
В тюменские ТРЦ не будут пускать детей
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2020 года увеличилось на 61 человека
В тюменском Рощино побили женщину-полицейского
В Тюменской области коронавирусом переболело около 0,2% населения
Школу в Европейском микрорайоне Тюмени сдадут почти на год раньше
Тюменцы показывают высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
В Тюмени с многомиллионной скидкой продадут здание банкрота
Ольга Загвязинская заявила о важности выразить свое мнение по поправкам в Конституцию
Когда в Тюмени потеплеет?
Тюменцы нашли большую свалку в самом экологичном районе города
Участки для голосования по поправкам в Конституцию начали работу в Тюменской области
Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду
В Аромашево знакомый побил сельчанку металлическим ковшом
Тоболячка порезала экс-супруга, проживающего с ней в одной квартире
На улице Калинина в Тюмени отключат светофоры
Погода на 26 июня в Тюмени: сегодня без осадков
Тюменец выиграл квартиру на фестивале «Время Побед»
В Тюменской области продолжается реализация региональных жилищных программ
В Уватском районе появился новый «автомобильный» инвестпроект
Тюменская область – в лидерах по тестированию населения на коронавирус
Правительство Тюменской области и «МСП Банк» сформируют благоприятный инвестиционный климат
В Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест