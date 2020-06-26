В тюменском Рощино побили женщину-полицейского

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:55:46+03:00

К тому же страж порядка услышала грубые выражения в свой адрес

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В Тюмени рассмотрели уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Белгородской области. Женщина обругала и ударила полицейского в здании аэропорта Рощино.

В один из дней марта 2020 года подсудимая находилась на первом этаже аэровокзала вместе со своей мамой, которая курила сигарету возле входа в здание. К родственникам подошла инспектор спецотделения по обеспечению общественного порядка и потребовала проследовать в дежурную часть для составления протокола.

– В ответ на законные действия сотрудника полиции подсудимая начала выражаться словами грубой нецензурной брани, а после ударила стража порядка кулаком по лицу, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

За свой поступок жительница Белгородской области заплатит 15 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU