2020-06-26T10:57:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области коронавирусом переболело около 0,2% населения

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составляет чуть меньше единицы
Вадим Бегун
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В Тюменской области коронавирусом переболело около 0,2% населения.В Тюменской области коронавирусом переболело около 0,2% населения.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области новой коронавирусной инфекцией переболело около 0,2% населения. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора Тюменской области, в настоящее время более половины коечного фонда для больных COVID-19 свободно. Также стало известно, что коэффициент распространения инфекции составляет чуть меньше единицы.

– Более 2 700 волонтеров всех возрастов из разных муниципальных образований области приняли участие в исследовании популяционного иммунитета населения к COVID-19, которое проводил НИИ краевой патологии. Результаты направлены в Федеральную службу Роспотребнадзора, – рассказала Шарухо.

По словам главы ведомства, каждый день в лабораториях исследуется до 5 – 6 тысяч проб на коронавирус. В целом проведено более 315 тысяч исследований. По этому показателю регион входит в топ-15 лучших субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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