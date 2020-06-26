2020-06-26T09:45:13+03:00
Недвижимость

Школу в Европейском микрорайоне Тюмени сдадут почти на год раньше

Радостной новостью поделился Александр Моор
Вадим Бегун
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Школу в Европейском микрорайоне Тюмени сдадут почти на год раньше. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".Школу в Европейском микрорайоне Тюмени сдадут почти на год раньше. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области Александр поделился хорошей новостью в соцсетях: новую школу в Европейском микрорайоне сдадут уже в этом году, хотя завершить строительство планировали в июне 2021 года. Так что уже с 1 сентября ребят ждут в комфортном и современном здании.

«Полностью готова коробка здания, закончены работы по устройству кровли и наружных инженерных сетей. Строители заканчивают внутреннюю отделку и проведение коммуникаций. Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Всего в 2020 году построим девять школ: в Тюмени, с. Епанчино Тобольского района, с. Горнослинкино Уватского района, д. Ушакова Тюменского района, п. Курья, с. Касьяново и д. Индери Вагайского района», – проинформировал местных жителей глава региона на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По словам Александра Моора, дети должны иметь доступ к качественному, всестороннему образованию. В этом помогает не только профессионализм педагогов, поддержка родителей, но и комфортабельность условий обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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