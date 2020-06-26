2020-06-26T09:38:55+03:00
Общество

Когда в Тюмени потеплеет?

Этот вопрос мучает горожан уже больше недели, когда погода совсем испортилась
Вадим Бегун
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Когда в Тюмени потеплеет?Когда в Тюмени потеплеет?Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменцы очень ждут потепления. В городе потихоньку снимают различные ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако погода, похоже, ушла на самоизоляцию: тепло не радует местных жителей уже больше недели. Рассказываем, когда в областном центре хоть немного станет теплее.

Это может произойти уже со вторника, 30 июня. Несмотря на то что ночью всё так же прохладно (всего до плюс 8 градусов), днем температура воздуха прогреется до плюс 19. Правда, «бесконечные» дожди не покинут город и на этот относительно теплый период.

В среду похолодает на один градус, однако сильно переживать по этому поводу не стоит. Уже в четверг столбик термометра покажет 23 градуса выше нуля. Но при этом, как прогнозируют тюменские метеорологи, в областном центре прольется сильный дождь, который будет сопровождаться грозой. Ночью значительно потеплеет – до плюс 16 градусов.

Все последующие дни до конца недели также будут дождливыми и грозовыми. В пятницу к тому же задует сильный северный ветер, порывы которого достигнут 16 метров в секунду. Ожидать значительное потепление можно к 6 июля. По предварительным прогнозам, тогда в город придет жара, однако дожди никуда не уйдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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