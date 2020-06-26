2020-06-26T08:52:29+03:00
Общество

Тюменцы нашли большую свалку в самом экологичном районе города

Сейчас навалы уже убраны
Вадим Бегун
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Тюменцы нашли большую свалку в самом экологичном районе города. Фото - "ТЭО".Тюменцы нашли большую свалку в самом экологичном районе города. Фото - "ТЭО".
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В Тюмени ликвидировали незаконную свалку коммунальных отходов в частном секторе. О растущих кучах мусора на одной из улиц района Мыс сообщил неравнодушный житель.

– Наши экологи проверили поступившую информацию, и, к сожалению, она подтвердилась. Мы в установленном законодательством порядке оформили необходимые документы, выявили собственника земельного участка и предложили ему ликвидировать ее добровольно, – сообщила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В настоящее время навалы мусора, часть из которых коммунальные, убраны и отправлены на захоронение на полигон.

Региональный оператор напоминает, что жители Тюменской области могут сообщить о появлении свалки, воспользовавшись формой обратной связи на этом сайте. Для скорейшего решения проблемы в обращении необходимо указать точный адрес и желательно предоставить фото или видеоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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