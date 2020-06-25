В Уватском районе появился новый «автомобильный» инвестпроект

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:10:41+03:00

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Новый инвестиционный проект – автокомплекс в посёлке Туртас Уватского района – реализуется при поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, инициатором проекта выступило молодое, активное и целеустремлённое предприятие «Уват авто».

Его руководитель Александр Торгашов после получения финансовой поддержки в форме микрозайма в Фонде микрофинансирования построил автокомплекс. Его предприятие принимает заказы, поставляет автозапчасти и оказывает помощь в поиске и подборе необходимых деталей для автомобилей.

Как отметили в пресс-службе Инвестиционного агентства, Александр Торгашов – упорный и целеустремлённый человек.

– Благодаря финансированию по программе «Микроинвест» под 3% и личным качествам предпринимателя здание автокомплекса уже выстроено, есть первые заказы, – отметили в агентстве.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 2020 год в регионе объявлен Годом сельского предпринимательства. И в этом году предпринимательство в районах получает новый импульс для развития. Региональное правительство уделяет большое внимание инвестиционным проектам в муниципалитетах: финансовой поддержке перспективных идей, помощи при их реализации. В результате в регионе создаются новые проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU