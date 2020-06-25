Тюменская область – в лидерах по тестированию населения на коронавирус

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:46:58+03:00

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Тюменская область по-прежнему входит в число регионов-лидеров по тестированию населения на коронавирус. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, для этого используются самые современные тест-системы. Так, на базе отделения клинической лабораторной диагностики Многопрофильного консультативно-диагностического центра провели более 10 тысяч исследований на коронавирус, 400 из которых оказались положительными.

По словам заведующей отделением клинической лабораторной диагностики, врача клинической лабораторной диагностики Натальи Троцак, каждый день сюда привозят 250 – 400 проб. В основном это пробы, которые взяли у контактных лиц, у пациентов с пневмонией, людей старше 65 лет с симптомами ОРВИ и у медработников, которые подвержены риску заражения. Для исследования берётся носоглоточный мазок.

– Выполнение анализа занимает около 4-5 часов. Сначала образец биологического материала подвергается разрушению клеток с помощью специального реагента. Затем из образцов выделяют РНК. С помощью другого реагента специалисты переводят её в комплементарную дезоксирибонуклеиновую кислоту (кДНК). Потом эти ДНК-копии добавляют в пробирки со специальной смесью и помещают в амплификатор, в котором циклически меняется температура, за счет чего в пробах, где есть нуклеиновая кислота вируса, происходит многократное наращивание ее количества, – рассказала Наталия Троцак.

Отметим, что в медицинском центре соблюдают все меры безопасности и профилактики распространения коронавируса. Сотрудники лаборатории работают в противоэпидемических костюмах в разных зонах лаборатории, где после каждой смены проводится специальная санитарная обработка.

ИСТОЧНИК KP.RU