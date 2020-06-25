2020-06-25T19:38:21+03:00
Экономика

Правительство Тюменской области и «МСП Банк» сформируют благоприятный инвестиционный климат

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Правительство Тюменской области и «МСП Банк» сформируют благоприятный инвестиционный климатПравительство Тюменской области и «МСП Банк» сформируют благоприятный инвестиционный климатФото: Татьяна Коркина
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления АО «МСП Банк» Дмитрий Голованов подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы сформировать благоприятный инвестиционный климат в регионе и использовать эффективные механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, стороны определили приоритетные направления развития экономики Тюменской области, среди которых – туризм, обрабатывающая и лесная промышленность. По словам Александра Моора, у малого и среднего бизнеса есть большой потенциал, и главная цель – помочь его реализовать.

- Региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, в том числе, с привлечением банковского финансирования, - подчеркнул губернатор.

В свою очередь председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов рассказал, что вместе с региональным правительством будут выработаны совместные подходы. Действия выстроят так, чтобы активнее наращивать объёмы финансирования в приоритетных отраслях.

- На примере нашего кредитного портфеля следует отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства Тюменской области очень активны и продолжают свою работу даже в сложных условиях пандемии коронавируса, - отметил Дмитрий Голованов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что при поддержке «МСП Банка» в регионе реализованы проекты в сфере инженерных услуг, в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов, нефтесервисных услуг в области геологоразведочных работ и производства молочной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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