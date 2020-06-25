2020-06-25T19:12:40+03:00
Экономика

В Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест

Об этом заявил губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих местВ Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих местФото: Татьяна Коркина
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Несмотря на экономические сложности из-за пандемии коронавируса, на рынке труда Тюменской области наблюдается рост количества вакансий. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на рабочем совещании с главами муниципалитетов, темой которого стала поддержка занятости. Как отметил глава региона, в Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест для людей, которые потеряли работу из-за коронавируса. На эти цели из областного бюджета выделено более 280 млн рублей.

С 11 по 22 июня количество вакансий в Тюменской области выросло на 7,7% - с 26,3 тысяч вакансий до 28,3 тысяч вакансий. По словам директора департамента труда и занятости населения Надежды Мазуркевич, в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и досуга имеется 9,3 тыс. вакансий, в сфере строительства – 5,4 тысячи вакансий, в торговле и общепите – 2,6 тысяч, в сельском хозяйстве – 2 тысячи, а в сфере обрабатывающих производств – 1,7 тысяч свободных рабочих мест.

Глава Омутинского района Виктор Воллерт рассказал главе региона, что у муниципалитета есть достаточно внутренних ресурсов, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда.

- На предприятиях района имеются реальные вакансии, а работодатели готовы сотрудничать со службой занятости населения. За прошедшую неделю банк вакансий пополнился новыми свободными рабочими местами, их общее количество выросло на 35%, - подчеркнул он.

В Сорокинском районе всего за неделю количество вакансий в муниципалитете увеличилось в 2 раза. По словам главы района Александра Агеева, проанализировав расписания предприятий, были выявлены вакансии, не заявленные в центре занятости населения.

В заключение встречи Александр Моор подчеркнул, что ситуация на рынке труда находится под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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