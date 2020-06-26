26 Июнь 2020 2020-06-26T07:33:43+03:00

Тоболячка порезала экс-супруга, проживающего с ней в одной квартире. Фото: Ольга Крыльцова

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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в 15-м микрорайоне мужчине нанесено ножевое ранение. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший проживает с бывшей супругой, между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла на кухне нож и нанесла мужчине один удар в лопаточную область. Медики констатировали, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

– 36-летняя подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. Фигурантка свою вину признала и пояснила, что бывший супруг замахивался на нее руками, кричал и нецензурно выражался, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU