Погода на 26 июня в Тюмени: сегодня без осадков

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:01:33+03:00

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Сегодня, 26 июня, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 14 – 15. Вечером столбики термометров покажут 8 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память мученицы Акелины (Акулины). В народе этот день называли: Акулина Гречишница (в это время сеют гречу), Акулина - Кривые огурцы (в это время еще можно сеять огурцы, но красивыми они уже не будут).

С Акулины лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде». Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь. Конец «воробьиным ночам». В это время зацветает барбарис.

ИСТОЧНИК KP.RU