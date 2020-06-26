В Аромашево знакомый побил сельчанку металлическим ковшом

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:40:38+03:00

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В дежурную часть отделения полиции села Аромашево поступило сообщение от фельдшера скорой. Мужчина рассказал, что в одном из домов села оказана помощь 47-летней женщине с раной в подколенной области. Стражи порядка выехали на место для выяснения обстоятельств.

Оказалось, что ранение женщина получила дома. В день происшествия к ней в гости пришел 45-летний знакомый. Потерпевшая стала выгонять мужчину, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось подозреваемому, и между ними произошла ссора.

– В ходе конфликта подозреваемый сначала несколько раз ударил кулаком по лицу сельчанку, а затем, схватив металлический ковш, нанес удар по колену, причинив тем самым легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковым уполномоченным полиции задержан ранее неоднократно судимого 45-летний местный житель. В отношении него дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU