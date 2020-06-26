2020-06-26T07:43:17+03:00
Происшествия

Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду

Должных выводов для себя мужчина так и не сделал
Вадим Бегун
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Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду. Фото - pixabay.com.Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 48-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль пьяным, имея судимость за это же нарушение.

Как следует из материалов уголовного дела, около полуночи 26 апреля 2020 года автоинспекторы у дома № 17а на улице Мелиораторов обратили внимание на Mitsubishi Pajero, который двигался задним ходом по двору. Полицейские подъехали к иномарке.

– Во время общения инспектор заметил признаки опьянения у водителя. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние. Установлено, что мужчина ранее был трижды судим за пьяную езду, в том числе к лишению свободы. Однако должных выводов не сделал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому семь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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