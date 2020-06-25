Зиннат Садыков призвал тюменцев высказать позицию по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:44:37+03:00

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Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков призвал тюменцев высказать свою позицию по поправкам в Конституцию. По его словам, они задевают важные стороны жизни и касаются всех.

– Каждый человек старается создать у себя дома комфортные условия, повысить уровень жизни. Точно так же мы должны постараться создать такие условия в стране, в которой живем. Мы не можем жить отдельно от общества, и есть закон, который устанавливает правила жизни в этом обществе. В него нужно вникнуть, понять и выразить свое мнение по поправкам на всероссийском голосовании, – заявил Зиннат Садыков.

По мнению муфтия, изменения продиктованы временем: жизнь не стоит на месте, и главный документ должен этому соответствовать.

– Наша задача – сохранить то, что есть. Например, историю Второй мировой войны, которую активно пытаются переписать. В память об отцах, которые отстояли мир, мы не можем остаться безучастными, – резюмировал Зиннат Садыков.

ИСТОЧНИК KP.RU