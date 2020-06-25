2020-06-25T15:08:07+03:00
Экономика

Сбербанк расширяет сеть интернет-эквайринга в Тюменской области

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка увеличило сеть интернет-эквайринга. С начала года онлайн-оплата реализована еще у 308 компаний, что в 3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. К сети эквайринга Сбербанка присоединились предприятия общественного питания, застройщики, строительные магазины, аптеки и учебные заведения.

Владислав Шиленко, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

- Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на способы оплаты у населения. Сейчас люди меньше платят наличными, предпочитая им карты или смартфоны, либо совершают покупки онлайн, что делает интернет-эквайринг чрезвычайно востребованным. Мы готовы предоставить эту услугу. Если вы не знаете, какой вид эквайринга вам подходит лучше и какое оборудование необходимо - заполните заявку на консультацию и подключение на sberbank.ru, наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы подобрать наиболее выгодный вариант.

Для того, чтобы поддержать и простимулировать бизнес, который занимается реализацией социально значимых товаров и услуг через интернет, Сбербанк снизил ставку по интернет-эквайрингу до 1%. Льготная ставка распространяется на предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. рулей, одежды и товаров повседневного спроса. Сниженная ставка действует до 30 сентября 2020 года.

Чтобы подключить эквайринг от Сбербанка нужно оставить заявку через сайт или в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

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