2020-06-25T14:25:21+03:00
Общество

Специалисты Роспотребнадзора обследовали избирательные участки

Они проверили, как соблюдаются рекомендации ведомства
Вадим Бегун
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Специалисты Роспотребнадзора обследовали избирательные участки. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.Специалисты Роспотребнадзора обследовали избирательные участки. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
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В Тюменской области специалисты управления Роспотребнадзора оценили соблюдение рекомендаций ведомства на избирательных участках. 24 июня мониторинг прошел в 50 помещениях для голосования Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Казанского района, а также Заводоуковского и Голышмановского округов.

Сотрудники управления отмечают, что при входе на участок должен лежать коврик с антисептической пропиткой для дезинфекции обуви, потоки посетителей должны быть разделены, следует организовать социальную дистанцию за счет разметки. На участках должны находится средства для дезинфекции рук: антисептики, санитайзеры; маски, перчатки, индивидуальные ручки; запас питьевой воды и одноразовых стаканчиков.

– По итогам обследования установлено, что во всех помещениях для проведения общероссийского голосования обеспечены безопасные условия для участников голосования, членов избирательных комиссий и наблюдателей, – заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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