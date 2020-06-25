Общественники контролируют безопасность тюменцев на избирательных участках
Члены регионального штаба ОНФ контролируют безопасность тюменцев, которые приходят на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Как отмечают гражданские активисты, весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Горожанам на входе выдают маски, обрабатывают руки и замеряют температуру. Член регштаба Сергей Соловьев, посетивший участок № 2021 в здании школы «Лира», высоко оценил его готовность и отметил, что никаких препятствий для граждан нет.
– Достаточно квалифицированно всё подготовлено. Социальная дистанция соблюдается очень четко и грамотно. Сотрудники ведут себя корректно, поэтому я считаю, что все требования, которые предписываются Роспотребнадзором, соблюдаются в полном объеме, – заявил Соловьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»