Общественники контролируют безопасность тюменцев на избирательных участках

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:21:10+03:00

Горожанам, у кого нет масок, их выдают на входе

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Члены регионального штаба ОНФ контролируют безопасность тюменцев, которые приходят на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Как отмечают гражданские активисты, весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Горожанам на входе выдают маски, обрабатывают руки и замеряют температуру. Член регштаба Сергей Соловьев, посетивший участок № 2021 в здании школы «Лира», высоко оценил его готовность и отметил, что никаких препятствий для граждан нет.

– Достаточно квалифицированно всё подготовлено. Социальная дистанция соблюдается очень четко и грамотно. Сотрудники ведут себя корректно, поэтому я считаю, что все требования, которые предписываются Роспотребнадзором, соблюдаются в полном объеме, – заявил Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU