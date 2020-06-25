2020-06-25T13:21:10+03:00
Общество

Общественники контролируют безопасность тюменцев на избирательных участках

Горожанам, у кого нет масок, их выдают на входе
Вадим Бегун
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Общественники контролируют безопасность тюменцев на избирательных участках. Фото - Сергей Елесин.Общественники контролируют безопасность тюменцев на избирательных участках. Фото - Сергей Елесин.
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Члены регионального штаба ОНФ контролируют безопасность тюменцев, которые приходят на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Как отмечают гражданские активисты, весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Горожанам на входе выдают маски, обрабатывают руки и замеряют температуру. Член регштаба Сергей Соловьев, посетивший участок № 2021 в здании школы «Лира», высоко оценил его готовность и отметил, что никаких препятствий для граждан нет.

– Достаточно квалифицированно всё подготовлено. Социальная дистанция соблюдается очень четко и грамотно. Сотрудники ведут себя корректно, поэтому я считаю, что все требования, которые предписываются Роспотребнадзором, соблюдаются в полном объеме, – заявил Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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