В Тюмени разрисуют трансформаторные подстанции

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:18:23+03:00

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В Тюмени в рамках арт-фестиваля «Морфология улиц» художники разрисуют трансформаторные подстанции. Так, более десяти объектов городской инфраструктуры превратятся в произведения современного искусства.

Впервые стены подстанций стали холстами три года назад. На сегодняшний день в городе насчитывается уже почти два десятка неповторимых картин на объектах энергетики.

– Нам часто приходится закрашивать на этих рисунках разные надписи, снимать объявления. К сожалению, люди не берегут эту красоту. А еще со временем облицовка стен под рисунками портится, тоже нужен ремонт. Стараемся сохранить, конечно. Недавно делали ремонт трансформаторной подстанции в заречном микрорайоне на ул. Газовиков, 25, где нарисована девушка в розовых очках. Пришлось постараться, чтобы не испортить ничего, – говорит маляр Владимир Шульдешов.

Отметим, что адреса, где появятся новые картины, будут размещены в официальной группе СУЭНКО «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU