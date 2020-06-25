Тоболячка перевела мошеннику крупную сумму на «операцию» маме знакомой
В дежурную часть тобольской полиции с заявлением обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина попалась на уловку мошенника и перевела ему крупную сумму денег.
В социальной сети потерпевшей пришло сообщение от знакомой с просьбой занять деньги для оплаты операции маме, попавшей в дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в достоверности информации, заявительница перевела на указанные банковские реквизиты 100 тысяч рублей.
– Позже женщине пришло сообщение о том, что аккаунт знакомой взломан и переводить денежные средства не нужно, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что в настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU