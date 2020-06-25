2020-06-25T12:17:33+03:00
Происшествия

Тоболячка перевела мошеннику крупную сумму на «операцию» маме знакомой

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника
Вадим Бегун
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Тоболячка перевела мошеннику крупную сумму на «операцию» мамы знакомой.Тоболячка перевела мошеннику крупную сумму на «операцию» мамы знакомой.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть тобольской полиции с заявлением обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина попалась на уловку мошенника и перевела ему крупную сумму денег.

В социальной сети потерпевшей пришло сообщение от знакомой с просьбой занять деньги для оплаты операции маме, попавшей в дорожно-транспортное происшествие. Не убедившись в достоверности информации, заявительница перевела на указанные банковские реквизиты 100 тысяч рублей.

– Позже женщине пришло сообщение о том, что аккаунт знакомой взломан и переводить денежные средства не нужно, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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