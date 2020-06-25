25 Июнь 2020 2020-06-25T11:05:06+03:00

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В Тюмени действуют порядка 80 нелегальных рынков. Один из них – на улице Ямской. По информации местного управления Роспотребнадзора, продукция здесь зачастую не отвечает требованиям безопасности, также не соблюдаются санитарные нормы.

Представители Роспотребнадзора составляют акты, которые передают в суд, и изымают продукцию, не имеющую маркировки, и документы, удостоверяющие ее качество. Только за 2019 год было составлено 846 протоколов за торговлю вне специально определенных мест. Сумма наложенных штрафов составила более трех миллионов рублей, изъято около 10 тонн продукции.

– Весной, в начале ограничительных мер, когда тюменцев на улицах было мало, подобных продавцов видели редко. Сейчас их больше, чем в прошлом году. Эта продукция неизвестного происхождения, а торговля осуществляется возле оживлённых перекрёстков, где оседает множество загрязнений от транспорта, – отметил заведующий сектором административной практики департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Владимир Яковлев.

По его словам, для продавцов на первом месте стоит нажива. Поэтому они продают продукты питания без медицинских книжек и в совершенно не приспособленных для этой деятельности местах. А после себя еще и грязь оставляют.

ИСТОЧНИК KP.RU