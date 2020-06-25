В Тюменской области продают бывший санаторий с термальной скважиной

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:34:44+03:00

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В Абатском районе выставлены на торги нежилые строения и термальная скважина на площади 4,4 гектара. Рядом с ними находится известное среди опытных рыбаков озеро Марухи.

– Раньше в этих зданиях располагался санаторий-профилакторий «Марушенские зори». После реконструкции комплекс может стать прекрасным санаторно-курортным центром. Его уникальность – в самоизливающемся источнике термальной воды. Состав воды сопоставим с минеральными водами санатория «Белокуриха» на Алтае, – сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве отметили, что инвестор, купивший здания, сможет развить бизнес за счет устойчивого платежеспособного спроса и потока туристов из соседних регионов. Заявки принимаются до 14 июля, начальная цена лота составляет 7,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU