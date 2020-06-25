25 Июнь 2020 2020-06-25T10:09:34+03:00

В Тюмени на участках для голосования соблюдены все меры безопасности. Фото - "ЦИК России" в "ВКонтакте".

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 25 июня, открылись избирательные участки. Местные жители начали голосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На участках организовали особые меры безопасности: подготовка началась еще месяц назад.

Как рассказала председатель избирательного участка № 2226 в Заречном проезде Надежда Горбунова, сотрудники обеззараживают антисептиками ручки и другие предметы, которые используют пришедшие на голосование граждане. Каждый час полностью дезинфицируются кабинки для голосования. В каждой кабинке соблюдено расстояние в два метра для социальной дистанции.

– Перед входом на избирательный участок – антибактериальный коврик. При входе сотрудник предлагает приходящим маски и перчатки, проверяет температуру. Граждане садятся на расстоянии 1,5 – 2 метров от участников избирательной комиссии. Везде есть разметка, – сообщила Надежда Горбунова.

Жительница областного центра Юлия Байко, которая проголосовала в числе первых на участке № 2276 в Солнечном проезде, отметила, что каждый тюменец обязан выразить свою гражданскую позицию.

– Мы все граждане нашей страны. Мы все решаем сегодня ее будущее. И, конечно, свое в том числе. В нашей семье голосовать будут все – и мама, и папа. Мы всегда участвуем в выборах и в голосовании, – заявила горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU