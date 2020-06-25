Проезд между улицами Таллинской и Энергостроителей в Тюмени закроют для движения
В Тюмени закроют для движения проезд между улицами Таллинской и Энергостроителей. Это временная ограничительная мера, которая будет действовать со 2 по 24 июля.
– Запрет связан со строительством ливневой канализации. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Таллинской, Энергостроителей, Боровской и Станционной.
ИСТОЧНИК KP.RU