2020-06-25T09:17:27+03:00
Общество

На двоих почти сто штрафов: в Тюмени автоинспекторы задержали крупных должников

Мужчины в этот же день погасили свои долги
Вадим Бегун
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Тюмени автоинспекторы задержали крупных должников. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени автоинспекторы задержали крупных должников. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени автоинспекторы остановили «Тойоту Ленд Крузер», владелец которого накопил дорожные долги на 76 700 рублей. У второго должника, передвигавшегося на «Дэу Нексия», их меньше: «всего» на 21 100 рублей.

– В активе неоплаченных штрафов владельца внедорожника 55 нарушений скоростного режима, три поездки по выделенной полосе, 16 нарушений, связанных с проездом перекрестков на красный и выездом за стоп-линию. Иномарку не стали арестовывать, так как ее владелец в течение двух часов оплатил долги по штрафам, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Что касается второго должника, то у него 33 штрафа: 24 – за превышение скорости, семь – за проезд перекрестков на красный и выезд за стоп-линию, еще два – за неиспользование ремней безопасности. Все штрафы водитель «Дэу» оплатил в службу судебных приставов сразу после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени на участках для голосования соблюдены все меры безопасности
Проезд между улицами Таллинской и Энергостроителей в Тюмени закроют для движения
На двоих почти сто штрафов: в Тюмени автоинспекторы задержали крупных должников
В лифте одного из домов Тобольска умер мужчина с ножевым ранением
Тобольский медик, заразившийся коронавирусом, стал инста-блогером
«Ни встать, ни сесть»: в Тюмени прооперировали женщину с грыжей
22 новых рабочих места появятся благодаря открытию придорожного сервиса в Голышмановском районе
Воспитанники тюменской спортшколы «Прибой» готовятся к празднованию Дня молодежи
Мужчина украл телефон у пьяной подруги в Уватском районе
В Тюменской области зафиксировали 17 случаев клещевого энцефалита
Полицейские Тобольска задержали подозреваемого в краже велосипеда
Погода на 25 июня в Тюмени: весь день небольшой дождь
В Тюменской области проходят мероприятия, направленные на борьбу с наркотиками
Реализация нацпроектов в Тюменской области в 2020 году обойдётся в 19 млрд рублей
В 660 тюменских домах в 2020 году проведут капремонт
В 21 доме Тюмени появились новые коммуникации и лифты
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июня 2020 года увеличилось на 50 человек
Тюменцы рассказали, что попросили бы у феи, если бы она существовала
Участок улицы Парфенова в Тюмени перекроют для движения транспорта
Как будут работать тюменские поликлиники в выходные дни?
Виновник аварии на улице Мельникайте в Тюмени выплатит пострадавшей моральную компенсацию
Погода на 24 июня в Тюмени: небольшой дождь вечером
В тобольской больнице выявили очаг коронавируса
В Тюмени малыш обварился кипятком
Опасное развлечение: тюменские школьники катались, зацепившись за перила поезда