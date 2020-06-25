На двоих почти сто штрафов: в Тюмени автоинспекторы задержали крупных должников

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:17:27+03:00

Мужчины в этот же день погасили свои долги

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В Тюмени автоинспекторы остановили «Тойоту Ленд Крузер», владелец которого накопил дорожные долги на 76 700 рублей. У второго должника, передвигавшегося на «Дэу Нексия», их меньше: «всего» на 21 100 рублей.

– В активе неоплаченных штрафов владельца внедорожника 55 нарушений скоростного режима, три поездки по выделенной полосе, 16 нарушений, связанных с проездом перекрестков на красный и выездом за стоп-линию. Иномарку не стали арестовывать, так как ее владелец в течение двух часов оплатил долги по штрафам, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Что касается второго должника, то у него 33 штрафа: 24 – за превышение скорости, семь – за проезд перекрестков на красный и выезд за стоп-линию, еще два – за неиспользование ремней безопасности. Все штрафы водитель «Дэу» оплатил в службу судебных приставов сразу после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU