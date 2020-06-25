2020-06-25T08:34:05+03:00
Здоровье

«Ни встать, ни сесть»: в Тюмени прооперировали женщину с грыжей

Горожанка думала, что боль пройдет сама по себе
Вадим Бегун
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В Тюмени прооперировали женщину с грыжей. Фото - Дарья Ровбут.В Тюмени прооперировали женщину с грыжей. Фото - Дарья Ровбут.
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В Тюмени с помощью нового нейромикроскопа прооперировали женщину с грыжей. 59-летняя горожанка думала, что боль в спине, которая мучила ее долгое время, пройдет сама. Однако дошло до того, что пациентка уже не могла ни встать, ни сесть.

В ОКБ № 2 врач-невролог назначил местной жительнице МРТ поясничного отдела позвоночника и обнаружил межпозвонковую грыжу. По словам нейрохирурга Сергея Дерябина, с этой проблемой сталкивается примерно половина людей старше 50 лет.

Пациентку экстренно госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы и провели ей операцию под наркозом. В этом им помог нейромикроскоп, который был приобретен почти за 12 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

– Новый микроскоп более адаптивный, его легче настраивать, и на это тратится меньше времени. Подготовка к операции осуществляется быстрее. Еще нужно отметить отдельный монитор, на который выводится картинка. Раньше во время микрохирургического этапа никому, кроме хирурга, не было видно, что происходит под микроскопом. Это не слишком удобно для остальной хирургической команды. А с монитором мы можем работать более слаженно и эффективно, – рассказал Сергей Дерябин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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