2020-06-25T08:37:18+03:00
Экономика

22 новых рабочих места появятся благодаря открытию придорожного сервиса в Голышмановском районе

Он появится неподалёку от села Усть-Ламенка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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22 новых рабочих места появится благодаря открытию придорожного сервиса в Голышмановском районе22 новых рабочих места появится благодаря открытию придорожного сервиса в Голышмановском районе
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Новый придорожный сервис совсем скоро откроется в Голышмановском муниципальном районе, неподалёку от села Усть-Ламенка, у автодороги ТюменьОмск. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, он будет включать в себя гостиницу на 18 одноместных и двухместных номеров, кафе на 86 посадочных мест, магазин, СТО и автостоянку для легковых и грузовых автомобилей. А ещё здесь можно будет принять душ и сдать вещи в прачечную.

Открытие сервиса стало возможным благодаря проведению Года сельского предпринимательства в Тюменской области. Региональные власти уделяют большое внимание инвестиционным проектам в муниципалитетах: обучают бизнесменов, предоставляют им финансовую поддержку на реализацию перспективных идей и помогают в реализации проектов. Как результат – в регионе появляются новые предприятия и новые рабочие места.

Помимо всего прочего, на объекте имеется конференц-зал для проведения переговоров и рабочих встреч. Маломобильные граждане смогут беспрепятственно попасть внутрь здания, ведь перед помещением установят электрический пандус. Сейчас руководитель сервиса «Центр 72» Игорь Усольцев набирает сотрудников, их общее число составит 22 человека.

Стоит отметить, что инвестиционный проект находится на сопровождении фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и реализуется благодаря его финансовой поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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