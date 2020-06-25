Воспитанники тюменской спортшколы «Прибой» готовятся к празднованию Дня молодежи
В Тюмени дан старт акции «Молодые лица Тюмени» к празднованию Дня молодежи: тюменцы узнают о молодых жителях города, которые имеют достижения в науке, образовании, творчестве, спорте и культуре. К проекту присоединилась ДЮСШ «Прибой».
– Заниматься художественной гимнастикой девочки начинают в 4-5 лет. Этот вид спорта развивает гибкость, выносливость, координацию движений, учит красиво, грациозно двигаться и, что немаловажно, помогает в формировании характера и воли, – рассказали в «Прибое».
Например, воспитанница ДЮСШ Дарья Зудова занимается гимнастикой десять лет.
– Даша упорная, трудолюбивая девочка, чемпионка города. В этом году выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала чемпионкой области в этом разряде, – рассказала тренер Ольга Потравная.
Сама Дарья считает, что секрет ее успеха в любви к художественной гимнастике.
– Я получаю огромное удовольствие от занятий спортом. Не представляю своей жизни без тренировок и выступлений, – говорит юная гимнастка.
ИСТОЧНИК KP.RU