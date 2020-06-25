2020-06-25T08:39:41+03:00
Общество

Воспитанники тюменской спортшколы «Прибой» готовятся к празднованию Дня молодежи

Акция «Молодые лица Тюмени» набирает обороты
Руслан Савинов
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Воспитанники тюменской спортшколы «Прибой» готовятся к празднованию Дня молодежиВоспитанники тюменской спортшколы «Прибой» готовятся к празднованию Дня молодежиФото: pixabay.com
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В Тюмени дан старт акции «Молодые лица Тюмени» к празднованию Дня молодежи: тюменцы узнают о молодых жителях города, которые имеют достижения в науке, образовании, творчестве, спорте и культуре. К проекту присоединилась ДЮСШ «Прибой».

– Заниматься художественной гимнастикой девочки начинают в 4-5 лет. Этот вид спорта развивает гибкость, выносливость, координацию движений, учит красиво, грациозно двигаться и, что немаловажно, помогает в формировании характера и воли, – рассказали в «Прибое».

Например, воспитанница ДЮСШ Дарья Зудова занимается гимнастикой десять лет.

– Даша упорная, трудолюбивая девочка, чемпионка города. В этом году выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала чемпионкой области в этом разряде, – рассказала тренер Ольга Потравная.

Сама Дарья считает, что секрет ее успеха в любви к художественной гимнастике.

– Я получаю огромное удовольствие от занятий спортом. Не представляю своей жизни без тренировок и выступлений, – говорит юная гимнастка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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