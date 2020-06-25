25 Июнь 2020 2020-06-25T05:00:37+03:00

Погода на 25 июня в Тюмени: весь день небольшой дождь Фото: pixabay.com

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Сегодня, 25 июня, с утра и до самого вечера в Тюмени небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 11 градусов, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 5 – 6 метров в секунду.

25 июня почитается память преподобного Петра Афонского. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

ИСТОЧНИК KP.RU