2020-06-24T18:44:59+03:00
Общество

В Тюменской области проходят мероприятия, направленные на борьбу с наркотиками

В их числе – флешмобы и акции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области проходят мероприятия, направленные на борьбу с наркотикамиВ Тюменской области проходят мероприятия, направленные на борьбу с наркотиками
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В Тюменской области, в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконном оборотом, стартовал месячник мероприятий, посвящённых этому дню. Все мероприятия реализуются в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни», а координатором выступает региональный департамент социального развития.

Специалисты областного центра профилактики и реабилитации подготовили познавательную кампанию, чтобы напомнить жителям о важности беречь здоровье и о том, как актуальна проблема употребления и распространения наркотиков.

К примеру, в интернете проходит флешмоб «Раскрась жизнь яркими красками!». Каждый желающий в течение июня может поделиться творческими работами, повторив сюжеты известных картин на тему здорового образа жизни. Сегодня участниками флешмоба стали более 500 человек, которые представили 216 работ. Итоги подведут 30 июня, трёх победителей ждут сувениры от организаторов.

Проходит и акция «Штрих-код» по закрашиванию надписей с противоправной рекламой на тюменских зданиях и сооружениях. Волонтёры в образах супергероев очистили жилые здания и остановки от опасного контента.

А ещё киберволонтёры промониторили интернет, чтобы выявить сайты с пропагандой распространения и употребления наркотиков. Все выявленные ссылки на ресурсы отправляются в компетентные органы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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