Реализация нацпроектов в Тюменской области в 2020 году обойдётся в 19 млрд рублей

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:05:02+03:00

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На реализацию национальных проектов в 2020 году направят 19 млрд рублей, причём 15% из них потратят на проект «Жильё и городская среда». По словам губернатора Александра Моора, который принял участие в межведомственном совещании под руководством полпреда в УФО Николая Цуканова, в этом году нужно построить почти 1,8 млн квадратных метров жилья. В период с января по май ввели в строй более 338 тыс. квадратов.

– Планы напряженные, но возможности регионального строительного комплекса велики. Сначала нужно стимулировать спрос: именно он во многом определяет темпы строительства. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы сохранили объемы финансирования всех региональных жилищных программ. На эти цели в текущем году выделено более 5 миллиардов рублей, – рассказал Александр Моор.

По словам главы региона, в рамках исполнения поручения президента РФ к концу 2023 года в Тюменской области будет выполнена программа по переселению людей из аварийного жилья. Сейчас расселено 36,5 тыс. квадратов, что в 1,6 раза больше планового показателя.

Реализация другого приоритетного проекта – формирование комфортной городской среды – идёт с учётом мнения жителей и интересов людей-инвалидов. Например, в этом году запланирована реконструкция четырёх общественных пространств и 27 дворов многоквартирников. На эти цели направят более 700 млн рублей.

Кстати, за счёт федеральных и областных средств в рамках регионального проекта «Чистая вода» в прошлом году заключены контракты на строительство второй очереди водопроводных очистных сооружений в Голышманово и селе Большое Сорокино. Общая стоимость строительства – 370 млн рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU