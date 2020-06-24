Погода на 24 июня в Тюмени: небольшой дождь вечером

24 Июнь 2020 2020-06-24T05:27:32+03:00

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Сегодня, 24 июня, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Вечером, возможно, пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 13 градусов, днем – плюс 17 – 19. Вечером столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

24 июня почитается память святого Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

ИСТОЧНИК KP.RU