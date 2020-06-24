2020-06-24T05:27:32+03:00
Общество

Погода на 24 июня в Тюмени: небольшой дождь вечером

Весь день будет облачным
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода на 24 июня в Тюмени: небольшой дождь вечеромПогода на 24 июня в Тюмени: небольшой дождь вечеромФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 июня, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Вечером, возможно, пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 13 градусов, днем – плюс 17 – 19. Вечером столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

24 июня почитается память святого Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновник аварии на улице Мельникайте в Тюмени выплатит пострадавшей моральную компенсацию
Погода на 24 июня в Тюмени: небольшой дождь вечером
В тобольской больнице выявили очаг коронавируса
В Тюмени малыш обварился кипятком
Опасное развлечение: тюменские школьники катались, зацепившись за перила поезда
С ТОДЭП принудительно взыскали штраф, который руководство не спешило оплачивать
Участок улицы Народной в Тюмени закроют для движения
В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой
В Тюмени «Родные люди» осваивают новые платформы
Год эскроу: 34% рынка жилья в России принадлежит сетевым застройщикам
Тюменцы со скидками купят продукты местных производителей на фестивале «Время Побед»
В Тюмени по Туре запустили теплоходы
На уход за дорогами Восточных микрорайонов Тюмени выделят более 300 миллионов рублей
XI Юрнеделя в Тюмени прошла в онлайн и стала международной
Устроивший смертельное ДТП на тюменской трассе иностранец попал в колонию
Тюменка не могла получить наследство из-за ошибки, допущенной в 1936 году
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 июня 2020 года увеличилось на 46 человек
Тюменцы старше 65 лет примут участие в фестивале «Время Побед» дистанционно
«Не мог смириться»: ревнивый тюменец порезал нового возлюбленного экс-супруги
В Тюмени пьяный водитель на «Пежо» влетел в грузовик
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Тюменский ветеран высказался по поводу слов Навального, который назвал фронтовика предателем
Тюменцев ждет насыщенная программа на фестивале «Время Побед»
В День молодежи тюменцы останутся трезвыми
Победителям фестиваля «Время Побед» в Тюмени подарят квартиры и машины