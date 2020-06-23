В тобольской больнице выявили очаг коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:41:34+03:00

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В областной больнице № 3, которая находится в Тобольске, выявлен новый очаг распространения коронавируса. Он находится в терапевтическом отделении медицинского учреждения. Пациентов просят ограничить посещение больницы без экстренной необходимости.

– Только за прошедшие сутки в приемное отделение стационара обратилось 113 человек, из них 49 самостоятельно, госпитализировано в общей сложности 17 человек. То есть более 85 процентов получили амбулаторную помощь врача, не нуждаясь в экстренной помощи либо госпитализации, подвергая себя риску инфицирования, – сообщили в пресс-службе ОБ № 3.

В медучреждении рекомендуют вызывать неотложную помощь на дом. В настоящее время здесь отрабатываются контактные лица, поэтому важно минимизировать опасность столкнуться с носителем инфекции.

В больнице попросили соблюдать дистанцию даже на улице, носить маску, не прикасаться к лицу, мыть с мылом или обрабатывать руки антисептиком, а также пользоваться перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU