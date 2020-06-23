2020-06-23T14:57:21+03:00
Общество

Опасное развлечение: тюменские школьники катались, зацепившись за перила поезда

Подростки живут вблизи железной дороги
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские школьники катались, зацепившись за перила поезда. Фото - Тюменский ЛО МВД России на транспорте.Тюменские школьники катались, зацепившись за перила поезда. Фото - Тюменский ЛО МВД России на транспорте.
Изменить размер текста:

В Тюмени подростки нашли себе опасное развлечение. Они катались, зацепившись за перила вагона грузового поезда. Из заметил машинист и сообщил транспортным полицейским.

– Все школьники – жители Тюмени, 2005 и 2007 годов рождения, которые ездили на лестнице грузового вагона. Проверка показала, что подростки живут вблизи железной дороги и в этот раз решили прокатиться, зацепившись за перила вагона. Их доставили в подразделение по делам несовершеннолетних вместе с родителями, – рассказала пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте.

Она отметила, что инспектор поговорил с ребятами о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Родителей привлекли к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что прокуратура Тюменского района во время мониторинга интернета выявила 16 сайтов, на которых были размещены видеоролики запрещенных способов проезда на поездах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «зацепинг» опасен тем, что может стать причиной несчастных случаев на железной дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменская прокуратура заблокировала доступ к опасным видео с «зацепингом»

Суд удовлетворил требования ведомства (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени малыш обварился кипятком
Опасное развлечение: тюменские школьники катались, зацепившись за перила поезда
С ТОДЭП принудительно взыскали штраф, который руководство не спешило оплачивать
Участок улицы Народной в Тюмени закроют для движения
В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой
В Тюмени «Родные люди» осваивают новые платформы
Год эскроу: 34% рынка жилья в России принадлежит сетевым застройщикам
Тюменцы со скидками купят продукты местных производителей на фестивале «Время Побед»
В Тюмени по Туре запустили теплоходы
На уход за дорогами Восточных микрорайонов Тюмени выделят более 300 миллионов рублей
XI Юрнеделя в Тюмени прошла в онлайн и стала международной
Устроивший смертельное ДТП на тюменской трассе иностранец попал в колонию
Тюменка не могла получить наследство из-за ошибки, допущенной в 1936 году
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 июня 2020 года увеличилось на 46 человек
Тюменцы старше 65 лет примут участие в фестивале «Время Побед» дистанционно
«Не мог смириться»: ревнивый тюменец порезал нового возлюбленного экс-супруги
В Тюмени пьяный водитель на «Пежо» влетел в грузовик
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Тюменский ветеран высказался по поводу слов Навального, который назвал фронтовика предателем
Тюменцев ждет насыщенная программа на фестивале «Время Побед»
В День молодежи тюменцы останутся трезвыми
Победителям фестиваля «Время Побед» в Тюмени подарят квартиры и машины