Опасное развлечение: тюменские школьники катались, зацепившись за перила поезда

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени подростки нашли себе опасное развлечение. Они катались, зацепившись за перила вагона грузового поезда. Из заметил машинист и сообщил транспортным полицейским.

– Все школьники – жители Тюмени, 2005 и 2007 годов рождения, которые ездили на лестнице грузового вагона. Проверка показала, что подростки живут вблизи железной дороги и в этот раз решили прокатиться, зацепившись за перила вагона. Их доставили в подразделение по делам несовершеннолетних вместе с родителями, – рассказала пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте.

Она отметила, что инспектор поговорил с ребятами о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Родителей привлекли к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что прокуратура Тюменского района во время мониторинга интернета выявила 16 сайтов, на которых были размещены видеоролики запрещенных способов проезда на поездах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «зацепинг» опасен тем, что может стать причиной несчастных случаев на железной дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменская прокуратура заблокировала доступ к опасным видео с «зацепингом»

Суд удовлетворил требования ведомства (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU