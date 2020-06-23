С ТОДЭП принудительно взыскали штраф, который руководство не спешило оплачивать

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:15:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени приставам удалось взыскать с ТОДЭП крупный штраф, который руководство организации не спешило оплачивать. Ранее дорожно-эксплуатационное предприятие признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве дорог.

– Был назначен штраф в размере ста тысяч рублей. Представителя предприятия неоднократно уведомляли о последствиях при несоблюдении установленных для добровольной оплаты сроков, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что должник продолжал игнорировать исполнение решения суда. В отношении него пришлось применять меры принудительного исполнения. Так, организации запретили регистрировать транспорт. Именно это обстоятельство и побудило к полному погашению долга. Однако теперь придется заплатить больше: за нарушение сроков с руководства предприятия взыскали исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

ИСТОЧНИК KP.RU