2020-06-23T14:15:30+03:00
Общество

С ТОДЭП принудительно взыскали штраф, который руководство не спешило оплачивать

Предприятие нарушило сроки уплаты и заплатит больше
Вадим Бегун
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С ТОДЭП принудительно взыскали штраф, который руководство не спешило оплачивать.С ТОДЭП принудительно взыскали штраф, который руководство не спешило оплачивать.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени приставам удалось взыскать с ТОДЭП крупный штраф, который руководство организации не спешило оплачивать. Ранее дорожно-эксплуатационное предприятие признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве дорог.

– Был назначен штраф в размере ста тысяч рублей. Представителя предприятия неоднократно уведомляли о последствиях при несоблюдении установленных для добровольной оплаты сроков, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что должник продолжал игнорировать исполнение решения суда. В отношении него пришлось применять меры принудительного исполнения. Так, организации запретили регистрировать транспорт. Именно это обстоятельство и побудило к полному погашению долга. Однако теперь придется заплатить больше: за нарушение сроков с руководства предприятия взыскали исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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