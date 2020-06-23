2020-06-23T15:15:37+03:00
Общество

В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой

Вадим Бегун
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В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой.В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой.

– Катюше в четыре года поставили серьезный диагноз – спинальная мышечная атрофия. – рассказала мама Кати Елена Захарова. – Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.

Девочке можно помочь. В августе прошлого года в России зарегистрировали препарат Spinraza, который способен предотвратить разрушение организма больного ребенка и вернуть утраченные функции.

Катя – жизнерадостный ребенок, она любит учиться и узнавать все новое, но сейчас слабость добирается и до мышц рук, девочке становится все сложнее держать книгу.

В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой.

В Тюмени идет сбор средств на лечение 11-летней Екатерины Захаровой.

– У нас нет времени ждать, есть только надежда на то, что неравнодушные люди не пройдут мимо нашей беды. Речь идет о сумме в 47 миллионов рублей. Верю, что всем миром мы сможем их собрать, – надеется мама.

– Думаю, все помнят, как в декабре прошлого года мы всем миром помогали маленькому Диме Тишунину, и как свершилось новогоднее волшебство – 31 декабря вся нужная сумма была собрана. Тюменцы – отзывчивые, неравнодушные люди, мы это вместе доказывали много раз. Уверена, что сообща мы сможем помочь и Катюше! – говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, которая уже приняла участие в сборе.

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