В Тюмени «Родные люди» осваивают новые платформы

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:39:27+03:00

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Более полугода в Тюмени действует уникальный проект «Консультативный центр поддержки семейного ухода «Родные люди», организованный на базе регионального геронтологического центра социальных технологий «Третий возраст».

Главная цель работы – создание эффективной системы сопровождения семей, которые заботятся о пожилых маломобильных людях, формирование у родственников человека с ограниченными возможностями здоровья комплекса практических навыков и умений, способствующих качественному улучшению его жизни, оказание психологической поддержки тем, кто столкнулся с непростой ситуацией.

За полгода проведено 380 консультаций по телефону, 25 индивидуальных очных консультаций на дому, 70 занятий с использованием специализированного демонстрационного оборудования и отработкой полученных знаний на практике, 70 индивидуальных социально-психологических консультаций, в том числе по вопросам особенностей общения с родственниками маломобильных граждан при личном обращении в центр.

А теперь «Родные люди» осваивают новые платформы: советы и рекомендации от профессионалов, полезные ссылки и видеоролики появились в мессенджере Telegram и в социальной сети Instagram.

Размещение материалов на современных площадках – еще одна возможность привлечь к вопросам ухода за маломобильными людьми жителей не только Тюмени, но и всего региона. Это дает возможность кратно улучшить условия жизни множества жителей области, которые оказались в непростой семейной ситуации.

– Проект активно развивается, и мы стараемся постоянно привносить что-то новое, искать актуальные и доступные решения. Ведь наша основная задача заключается в том, чтобы оказать реальную помощь семьям, занятым в уходе за пожилыми маломобильными людьми старшего возраста. Надеемся, что у нас получится достичь высоких результатов, – поясняют координаторы.

Напоминаем, проект стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил право на получение субсидии из бюджета Тюменской области.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений повышения качества и продолжительности жизни.

– Здорово, что наши организации по работе с пожилыми людьми осваивают новые платформы и мессенджеры – это даст возможность донести информацию до поколения детей, которые часто рекомендуют своим родителям преклонного возраста те или иные услуги, – говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы.

Узнать подробности работы центра, задать интересующие вопросы, уточнить даты проведения ближайших встреч и получить консультационную поддержку можно по телефону 8-952-674-93-77 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20. Подробная информация на сайте www.третий-возраст.рф.