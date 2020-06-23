Год эскроу: 34% рынка жилья в России принадлежит сетевым застройщикам

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:21:02+03:00

Изменить размер текста: A A

По подсчетам аналитиков компании «Талан», за год доля застройщиков, строящих в нескольких регионах, увеличилась на 18%. При этом к маю 2020 года такие компании заняли 34% рынка всего строящегося жилья в стране. Примечательно, что с июля 2019 года произошло укрупнение девелоперских проектов в регионах за счет увеличения средней площади одного дома.

Рост объемов строительства сетевых компаний происходил, прежде всего, за счет середняков строительного рынка, не входящих в топ-10 в стране. Объемы строительства сетевых девелоперов в регионах выросли на 60% с июля по май 2020 года. Крупнейшие девелоперские компании России, входящие в топ-10, в 2020 г., наоборот, сократили строительство на 8%, при этом доля в общероссийском объеме строящегося жилья почти не изменилась и составила 18%.

Наименее защищенными участниками строительного рынка в год эскроу стали локальные компании, осуществляющие строительство в одном регионе – домашнем. Именно на них пришлись большая доля банкротств и массовый уход с рынка. В 2020 г. на рынке осталось 2,6 тыс. местных девелоперов, их количество сократилось на 18%. При этом объем строительства сократился еще больше – на 24%. Масштаб и финансовые возможности локальных застройщиков не позволяют осуществлять экспансию в другие регионы, средний объем возводимого жилья в 2020 г. одной такой компанией снизился на 7% и составил всего 28 тыс. кв. м, что фактически сопоставимо с одним трехподъездным 16-этажным домом.

Происходящие на рынке изменения свидетельствуют о постепенной консолидации строительного рынка. Все больший вес набирают сетевые компании средних размеров, способные оптимизировать бизнес-процессы и конкурировать как за финансовые ресурсы, так и за покупателя. Это является закономерным итогом ужесточения правил строительства. Таким образом, с большой долей вероятности можно предполагать, что в ближайшие годы доля сетевых девелоперов на рынке будет расти. На 2020 год наибольшее количество филиалов у федерального девелопера «Талан» (13 городов), ГК ПИК (9 городов), «Брусника» (5 городов), ГК ФСК (4 города), ГК «Главстрой» (4 города). В Тюмени девелопер «Талан» уже сдал первую очередь ЖК «intellect-квартал» в районе Тюменской Слободы. Продолжается строительство второй очереди, на подходе уже третья очередь первого проекта застройщика «Талан» в Тюмени.

В целом по России, спустя год после введения эскроу-счетов, в долевом строительстве число компаний-застройщиков сократилось на 17%, свою деятельность прекратили 540 компаний. Существенное снижение количества девелоперских компаний отразилось на количестве строящегося жилья в стране. По подсчетам аналитиков компании «Талан», количество возводимых домов за год сократилось на 23%.

Справка о компании

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 13 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Перми, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, и дворы-трансформеры с авторским дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: умная квартира, бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.