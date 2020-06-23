2020-06-23T13:50:54+03:00
Общество

Тюменцы со скидками купят продукты местных производителей на фестивале «Время Побед»

Они предложат гостям мероприятия летние новинки
Вадим Бегун
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Тюменцы со скидками купят продукты местных производителей на фестивале «Время Побед». Фото - pixabay.com.Тюменцы со скидками купят продукты местных производителей на фестивале «Время Побед». Фото - pixabay.com.
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Праздничные ярмарки «Покупай тюменское!» пройдут в Тюмени 27, 28 июня и 1 июля в рамках фестиваля «Время Побед». На 80 площадках жители и гости города смогут приобрести продукты питания от местных производителей по выгодным ценам. Здесь будут и сладости, и молочная продукция, и кондитерские изделия.

– На 17 площадках организуют гастрономический фестиваль с участием предприятий общественного питания и ведущих сельхозтоваропроизводителей региона. Они предложат гостям фестиваля летние новинки, и также молочную и мясную продукцию. Кроме того, более чем на 40 площадках тюменцы смогут попробовать горячий обед – традиционные полевые кухни помогут участникам фестиваля поддержать силы, – рассказывают организаторы.

Все мероприятия в рамках фестиваля «Время Побед» пройдут с соблюдением социальной дистанции и других обязательных мер эпидемиологической безопасности. Гостей фестиваля организаторы призывают не забывать взять с собой маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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