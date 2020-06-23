2020-06-23T12:21:57+03:00
Общество

В Тюмени по Туре запустили теплоходы

Жители и гости города дождались возобновления водных прогулок
Вадим Бегун
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В Тюмени по Туре запустили теплоходы.В Тюмени по Туре запустили теплоходы.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени возобновлены речные прогулки. Постановлением правительства региона горожанам со вчерашнего дня, 22 июня, разрешено посещать парки, скверы и набережные.

Из-за эпидемиологической ситуации сроки начала навигации сдвинулись более чем на месяц. Теперь прогулки на теплоходах будут проходить в обычном режиме, но на них необходимо соблюдать все меры по профилактике коронавирусной инфекции, такие как ограничение по числу человек на корабле, санитарная обработка и термометрия при входе на борт.

По информации генерального директора Тюменской судоходной компании Евгении Буриловой, все теплоходы прошли обязательную процедуру проверки в Речном регистре России и Транспортной прокуратуре Тюмени. В ведомствах подтвердили соответствие всем требованиям пассажирских перевозок.

Напомним, что речные прогулки проводятся ежедневно с 11.00 до 13.00, с 13.00 до 15.00, с 15.00 до 17.00, с 17.00 до 19.00, а также с 19.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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