XI Юрнеделя в Тюмени прошла в онлайн и стала международной

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:16:30+03:00

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С 9 по 11 июня 2020 года руководители лучших тюменских юркомпаний и представители известных юркомпаний еще из семи городов встретились на традиционной XI Юридической неделе в онлайн-формате. За три дня в мероприятии смогли принять участие представители 15 стран.

Первая дискуссия «Стратегии юрбизнеса в новых условиях» вызвала наибольший интерес у практикующих менеджеров отрасли. Руководители юрбизнеса из пяти регионов дискутировали о том, каким будет юрбизнес завтра, какие стратегии выбрать. Пандемия изменила юридический рынок и разделила его участников на тех, кто терпеливо ждет, когда это все кончится и все забудется, и на тех, кто сейчас инвестирует в обеспечение оказания услуг в условиях постоянной пандемийной угрозы.

Предприниматели были готовы к информатизации, электронно выстроили все бизнес-процессы, получили все электронные подписи и доступы к архивам документов. Однако заменить нехватку личного контакта не может ничто. Поэтому бизнесмены думают, как встроить эмоциональный интеллект в систему операционных процессов.

В бизнес-день большое внимание привлекла дискуссия «Защита бизнеса в онлайн: инструменты интеллектуальной собственности». Коллеги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности обсуждали, как защитить бизнес инструментами интеллектуальной собственности, как защитить программные продукты, сайты и аккаунты, клиентскую базу.

Фото - ЗСПП.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло отметила, что сама еще в начале 90-х, создав холдинговую структуру, сразу запатентовала товарный знак и марку компании, и только позже поняла, насколько это было оправданно. Она сообщила, что в службу уже несколько раз поступали обращения от предпринимателей по поводу помощи в защите их прав на продукты интеллектуальной собственности.

Яркой дискуссией третьего дня XI Юрнедели в Тюмени стала тема «Кодекс этики юриста: быть или не быть?». Спикеры решили обсудить очень щекотливую тему – нужен ли юристу Кодекс этики? По итогам дискуссии участники пришли к выводам, что для создания Кодекса этики юриста нужна единая организационная структура, объединяющая всех юристов, а также, что благодаря Кодексу этики изменится отношение юристов к юристам, а воспитание этического поведения юриста необходимо начинать в вузах.

– Юридическая неделя стала для Тюмени уже доброй профессиональной традицией. В прошлом году организаторы отпраздновали первый юбилей, ну а в 2020-м с честью выдержали испытание пандемией коронавируса, эффективно перенеся конференцию в онлайн-формат. Думаю, онлайн-трансляции теперь будут сопровождать каждую Юрнеделю, ведь опыт был удачным. Что касается меня, то с удовольствием послушала несколько лекций про SMM и интеллектуальную собственность. Хорошо, что записи всех спикеров сохранились, и к ним можно вернуться! – подвела итог мероприятия Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы.

Записи всех мероприятий можно посмотреть на Youtube канале ЗСПП.