Устроивший смертельное ДТП на тюменской трассе иностранец попал в колонию

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:07:49+03:00

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В Заводоуковске вынесли приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина Монголии. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего в ДТП погибла супружеская чета.

Трагедия случилась 7 апреля 2020 года. В этот день был сильный снегопад, и иностранец на служебном грузовике Volvo c полуприцепом не справился с управлением.

– Большегруз вынесло на полосу встречного движения. Водитель смог вернуть машину на свою полосу, а полуприцеп нет. В него врезался автомобиль Kia Rio, 65-летний водитель которого с супругой скончался от полученных травм на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что монгол признал свою вину в смертельной аварии. Суд назначил подсудимому два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, иностранец обязан выплатить в пользу троих сыновей погибших полтора миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU