Тюменка не могла получить наследство из-за ошибки, допущенной в 1936 году

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:55:19+03:00

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В тюменскую прокуратуру обратилась 72-летняя женщина, которой отказали в оформлении наследства из-за ошибки более чем 80-летней давности. В ходе дела горожанке пришлось доказывать, что она действительно является дочерью своей умершей мамы.

В октябре 2019 года у пожилой женщины скончался двоюродный брат, оставив ей как единственной наследнице квартиру. Тюменке надо было доказать родство с двоюродным братом, а также то, что мать и отец двоюродного брата являлись родными сестрой и братом.

– Однако в 1936 году в свидетельстве о рождении ее матери, которая родилась в 1920-м, исправили первую букву фамилии. По этой причине нотариус отказал в оформлении наследства. Теперь заявительнице предстояло подтвердить, что она является дочерью матери, которой тоже уже не было в живых, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тогда ведомство направило в Калининский районный суд заявление. Там исследовали документы и пришли к выводу, что пожилая женщина действительно является дочерью своей умершей матери. Теперь судебное решение поможет заявительнице оформить наследство на квартиру родственника.

ИСТОЧНИК KP.RU