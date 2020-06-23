Тюменцы старше 65 лет примут участие в фестивале «Время Побед» дистанционно

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:44:42+03:00

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Тюменцы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания могут принять участие в фестивале «Время Побед» дистанционно. В настоящее время для этой категории горожан продлен режим самоизоляции.

Для них организован единый многоканальный телефон горячей линии: 8-800-234-22-22. Позвонив на него, можно стать участников викторины в процессе прямого общения. Оно пройдет в присутствии экспертной комиссии, состоящей из независимых экспертов.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля в Тюмени пройдет фестиваль «Время Побед». На его площадках все гости праздника смогут проверить знания о Великой Отечественной войне, краеведении и Конституции РФ, приняв участие в викторине, и получить подарок в случае правильных ответов.

Игра начнется уже в первый день фестиваля и продлится семь дней. Принять участие в ней сможет любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в Тюмени.

Отметим, что первый этап викторины пройдет на всех площадках фестиваля «Время Побед» по всей Тюмени. Точные адреса можно узнать на этом сайте. Ежедневно фестивальные площадки викторины будут ждать участников с 8.30 и до момента розыгрыша всех карточек, но не позднее 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU