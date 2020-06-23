2020-06-23T10:11:03+03:00
Происшествия

«Не мог смириться»: ревнивый тюменец порезал нового возлюбленного экс-супруги

На мужчину завели два уголовных дела
Вадим Бегун
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Ревнивый тюменец порезал нового возлюбленного экс-супруги.Ревнивый тюменец порезал нового возлюбленного экс-супруги.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени ревнивый мужчина устроил разборки с новым ухажером своей бывшей жены. Ранее судимый 33-летний горожанин доставлен в отдел полиции.

Житель областного центра расстался со своей супругой. Женщина завела новые отношения, однако он не смог смириться с таким поворотом событий. В порыве ревности мужчина выследил избранника экс-жены, ранил его в живот ножом и скрылся.

– Злоумышленник признался, что за месяц до нападения на избранника возлюбленной он пытался поджечь сарай на участке родителей бывшей жены. Дело в том, что после развода тюменка переехала к родителям и не впускала экс-супруга, который пытался выйти с ней на контакт, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и попытку умышленного уничтожения чужого имущества. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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