23 Июнь 2020 2020-06-23T10:30:21+03:00

В Тюмени пьяный водитель на «Пежо» влетел в грузовик. Фото - соцсети.

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На пересечении тюменской объездной дороги и Червишевского тракта сегодня, 23 июня, утром автомобиль «Пежо» врезался в грузовик. Из-за дорожного инцидента образовалась огромная пробка.

– От удара у большегруза пробило бак с соляркой, из-за чего на дорогу вылилось около 500 литров топлива. Автоинспекторы установили, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что автомобиль получил серьезные повреждения, но сам зачинщик дорожно-транспортного происшествия не пострадал. В настоящее время сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства случившегося, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU