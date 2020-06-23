Тюменцев ждет насыщенная программа на фестивале «Время Побед»

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:25:33+03:00

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Фестиваль «Время Побед» обещает стать самым ярким событием лета. Мероприятие, которое состоится с 25 июня по 1 июля, включит в себя интеллектуальные викторины и продовольственные ярмарки.

По информации организаторов, тюменцы, владеющие знаниями по истории Великой Отечественной войны, краеведения и Конституции РФ, на протяжении семи дней смогут поучаствовать в викторине и получить ценный подарок. Для этого нужно просто прийти на фестиваль, вытянуть карточку с вопросом и выбрать правильный вариант ответа.

Отрывную часть карточки с правильным ответом знаток заполняет и опускает в специальный бокс. Вторую часть нужно обязательно сохранить, ведь это пропуск в суперигру, где можно выиграть квартиру или автомобиль.

Участник, который раньше проходит первый этап, имеет больше шансов победить в ежедневной суперигре. Каждый вечер со всех площадок отрывные купоны собирают в один основной бокс, который ежедневно будет только пополнятся. Поэтому с момента принятия участия в первом туре викторины можно стать участниками всех последующих суперигр, которые будут проходить в прямом эфире телеканала «Тюменское время».

ИСТОЧНИК KP.RU