В День молодежи тюменцы останутся трезвыми

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Тюменской области в День молодежи, 27 июня, будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Этот день является праздничным днем, нарушителей привлекут к административной ответственности.

– Запрет не распространяется на розничную продажу спиртного, которую осуществляют магазины беспошлинной торговли, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую ИП, если они оказывают услуги общественного питания, – сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение принято постановлением правительства Тюменской области. В департаменте также отметили, что ограничения продажи алкогольной продукции на территории Тюмени 24 и 28 июня, а также 1 июля не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU