2020-06-23T08:59:47+03:00
Общество

В День молодежи тюменцы останутся трезвыми

Реализаторов алкоголя будут штрафовать
Вадим Бегун
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В День молодежи тюменцы останутся трезвыми. Фото - pixabay.com.В День молодежи тюменцы останутся трезвыми. Фото - pixabay.com.
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На территории Тюменской области в День молодежи, 27 июня, будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Этот день является праздничным днем, нарушителей привлекут к административной ответственности.

– Запрет не распространяется на розничную продажу спиртного, которую осуществляют магазины беспошлинной торговли, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую ИП, если они оказывают услуги общественного питания, – сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение принято постановлением правительства Тюменской области. В департаменте также отметили, что ограничения продажи алкогольной продукции на территории Тюмени 24 и 28 июня, а также 1 июля не установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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