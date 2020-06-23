2020-06-23T09:22:21+03:00
Общество

Победителям фестиваля «Время Побед» в Тюмени подарят квартиры и машины

Мероприятие пройдет с 25 июня по 1 июля
Вадим Бегун
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Победителям фестиваля «Время Побед» в Тюмени подарят квартиры и машины. Фото - pixabay.com.Победителям фестиваля «Время Побед» в Тюмени подарят квартиры и машины. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени состоится фестиваль «Время Побед», в рамках которого счастливчики могут выиграть квартиры и автомобили. Однако просто удачливым быть мало: нужно правильно ответить на вопросы викторины об истории города и всей Тюменской области. Ценные подарки разыграют в прямом эфире телеканала «Тюменское время».

– Участвовать можно на площадках фестиваля. Они будут работать с 25 июня по 1 июля с 8.30 и до момента розыгрыша всех карточек, но не позднее 19.00. Для тюменцев старше 65 лет и имеющих хронические заболевания предусмотрено участие по телефону 8-800-234-22-22, – отметила представитель организатора викторины Лариса Зубцова.

Также стало известно, что в рамках фестиваля местные товаропроизводители выставят для гостей праздничной ярмарки свои лучшие товары. Работать ярмарка будет на 80 площадках Тюмени 27, 28 июня и 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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