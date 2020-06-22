2020-06-22T18:11:22+03:00
Экономика

В Тюменском районе реализован новый инвестпроект – закусочная

Гастробар рассчитан на десять посадочных мест
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменском районе реализован новый инвестпроект – закусочнаяВ Тюменском районе реализован новый инвестпроект – закусочнаяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правительство Тюменской области уделяет большое внимание инвестиционным проектам в муниципалитетах, в том числе обучению предпринимателей, финансовой поддержке перспективных идей и помощи при их реализации. В результате в Год Сельского предпринимательства, объявленного губернатором Александром Моором, в регионе появляются новые уникальные проекты.

К примеру, при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и при финансовой поддержке Фонда микрофинансирования Тюменской области, предприниматель Ирина Катерушина реализовала инвестпроект по строительству закусочной (или гастробара) под названием «СЫРНИК» на территории Тюменского района, в районе посёлка «Луговое» и около трассы ТюменьИрбит.

Закусочная рассчитана на десять посадочных мест, однако в будущем (когда к зданию пристроят тёплую веранду) количество увеличится до сорока мест. Концепция Гастробара предполагает, что около 90% всех блюд будут готовить из сыра, сделанного на собственной сыроварне. К продаже запланировано около 25 видов сыров высшего качества. А ещё посетители смогут купить разные мясные деликатесы и морсы от тюменских производителей.

- Ирина Катерушина демонстрирует отличный пример развития бизнеса на селе, - рассказали в пресс-службе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». - Показательно, что сельский бизнес зачастую производит продукт с высокой добавленной стоимостью, пользующейся стабильным спросом у городского населения, например, сыр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменском районе реализован новый инвестпроект – закусочная
Александр Моор продлил выплаты пенсионерам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания
Тюменских дачников предупредили о заморозках на почве
«Никто, ехал никуда, дул шарики насосом»: в Тюмени задержали пьяного водителя
Тюменцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений
Тюменским автобусам 24 июня изменят график
Александр Моор провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка
Тоболяк получил бутылкой по голове за оскорбление собутыльников
Тюменца оштрафовали за выезд на встречку и неприличный жест другим водителям
Александр Моор почтил память павших героев в Великой Отечественной войне
Участок проезда Геологоразведчиков в Тюмени закроют для движения
В Тюменской области разработали 100 инвестиционных предложений в сфере сельского предпринимательства
Тюменцев просят не мусорить на природе
Дожди каждый день: какая погода ждет тюменцев на этой неделе