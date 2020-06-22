В Тюменском районе реализован новый инвестпроект – закусочная

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:11:22+03:00

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Правительство Тюменской области уделяет большое внимание инвестиционным проектам в муниципалитетах, в том числе обучению предпринимателей, финансовой поддержке перспективных идей и помощи при их реализации. В результате в Год Сельского предпринимательства, объявленного губернатором Александром Моором, в регионе появляются новые уникальные проекты.

К примеру, при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и при финансовой поддержке Фонда микрофинансирования Тюменской области, предприниматель Ирина Катерушина реализовала инвестпроект по строительству закусочной (или гастробара) под названием «СЫРНИК» на территории Тюменского района, в районе посёлка «Луговое» и около трассы Тюмень – Ирбит.

Закусочная рассчитана на десять посадочных мест, однако в будущем (когда к зданию пристроят тёплую веранду) количество увеличится до сорока мест. Концепция Гастробара предполагает, что около 90% всех блюд будут готовить из сыра, сделанного на собственной сыроварне. К продаже запланировано около 25 видов сыров высшего качества. А ещё посетители смогут купить разные мясные деликатесы и морсы от тюменских производителей.

- Ирина Катерушина демонстрирует отличный пример развития бизнеса на селе, - рассказали в пресс-службе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». - Показательно, что сельский бизнес зачастую производит продукт с высокой добавленной стоимостью, пользующейся стабильным спросом у городского населения, например, сыр.

ИСТОЧНИК KP.RU